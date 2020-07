LA PRÓXIMA PELÍCULA DE CHRISTOPHER NOLAN

La nueva película de Christopher Nolan, 'Tenet', es una de las más esperadas entre los estrenos que se programan para este verano y no es para menos, pues conociendo la obra de este director, que denomine a esta como "su película más ambiciosa hasta la fecha", no es cualquier cosa. Aunque de momento no sabemos demasiado sobre cómo se desarrollará la historia, sí se ha desvelado cuanto tiempo estaremos disfrutándola una vez se proyecte.