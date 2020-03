¿Cuánto costaría construir La Estrella de la Muerte? La cifra hará que te explote la cabeza

Si eres fan de Star Wars seguro que alguna vez te has preguntado: ¿sería posible construir una nave como la Estrella de la Muerte? Y en ese caso, ¿cuánto costaría? En Twizzle han decidido despejar esta duda y han 'echado cuentas' para conocer la cifra de dinero que habría que desembolsar para tener una nave como la de Darth Vader. Según reza la infografía que han publicado, habría que reunir la nada desdeñable cifra de 22.452.000.000.000.000.000 dólares. Eso sí, el precio no incluye el equipamiento interior de la nave. Se ha estimado que serían necesarias 1.080.000.000.000.000 toneladas de acero para llevar a cabo la obra de ingeniería, y aunque en la Tierra hay suficiente acero como para construir 2 millones de naves como esa, la dificultad para extraer la materia prima del planeta sería tal que elevaría su precio. Lo mejor de todo es que se necesitaría 833.315 años para extraer todo el acero que necesita la Estrella de la Muerte.

How Much Would It Cost To Build A Death Star? – An infographic by the team at Twizzle.co.uk

Publicidad