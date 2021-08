¿Cuándo lo publicarán? Así es el nuevo avance de 'The Batman' que ha podido verse en la CinemaCon

La CinemaCon está dejando muchas novedades para el mundo del cine y no es para menos puesto que ya han presentado varios tráilers. Ahora le ha tocado el turno a 'The Batman' que ha mostrado un pequeño avance de lo que traerá esta película con Robert Pattinson como el nuevo Bruce Wayne. A pesar de que ya se lanzase un tráiler de la película durante la pasada DC FanDome y pudiéramos ver a Robert Pattison con el traje de Batman, desde la CinemaCon han querido mostrar nuevas imágenes de la película con este detrás de las cámaras que han visto unos pocos.

Aunque no ha enseñado la película con un segundo tráiler, sino que desde Warner han querido que el público disfrute de algunas imágenes de 'The Batman' acompañadas de los actores de la cinta comentando algunas curiosidades de la misma. Este avance comenzaba con Bruce Wyane caminando por las calles de Gotham llenas de caos, mientras una música siniestra sonaba de fondo. Después, aparece Robert Pattinson y da algunos detalles de su personaje: "Por alguna razón, Batman siempre se ha mantenido como uno de los grandes personajes del siglo 20, pero este es radicalmente diferente"

Conforme continúan las imágenes de la película, vemos a Batman dando una paliza a unos matones seguido de otras escenas de acción llenas de explosiones, policías y el caos. Entre esas escenas, se ha podido disfrutar de una pequeña parte de una pelea entre Bruce Wayne y Catwoman, que será interpretada por Zöe Kravitz. Y el teaser sigue mostrando nuevas herramientas que usará Batman a lo largo de la aventura que le espera en Gotham, así como algún detalle del Batmovil.

Finalmente, el clip termina con el director de 'The Batman', Matt Reeves, diciendo: "No podemos esperar a que veáis 'The Batman' en los cines el año que viene".

Por el momento 'The Batman' tiene previsto su lanzamiento el 4 de marzo de 2022 si no hay ningún retraso.

Seguro que te interesa:

La presión que sufre Robert Pattinson por 'The Batman': "Cada vez que digo algo ofendo"