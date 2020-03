¿Cuál es la mejor película de Peter O' Toole?

Peter O'Toole ha dejado tras de sí grandísimas películas y auténticas obras de culto tanto a nivel de filmación como a nivel de actuación personal. Con ocho nominaciones al Oscar tras de sí, y ganando en 2003 el premio honorífico de la Academia, el actor irlandés ha puesto rostro a cintas como Lawrence de Arabia, Becket, El león de invierno, Adiós Mr. Chips, Venus, Calígula, Troya... y también su voz en películas como Ratatouille.

Lawrence de Arabia

El gran éxito de Peter O'Toole llegó en una de sus primeras filmaciones, y eso que en un inicio el papel de Lawrence de Arabia no estaba destinado para él, sino para Marlon Brando, que lo rechazaría. La elección de O'Toole no pudo ser más acertada, y no sólo por lo que se vio en pantalla. El actor pasó incluso largas horas en el desierto disfrazado de beduino para meterse en el papel de este héroe inglés que luchó en el frente turco en la Primera Guerra Mundial. El irlandés fue nominado al Oscar, pero no se lo llevó.

Venus

Su última nominación a los premios Oscar. O'Toole interpreta a Maurice, uno de los tres jubilados que da origen a una película en la que el trío protagonista formado por el irlandés, Leslie Phillips y Brian Griffiths se reúnen para hablar de sus recuerdos en su bar favorito tomando una copa. Tampoco se llevó la estatuilla.





El león de invierno

Otra película en la que estuvo nominada a los Oscar y por la que tampoco se lo llevó. En la filmación interpreta a Enrique II, al rey Enrique II, que se encontrará en disputas por la sucesión al trono con Leonor, su esposa, por ver qué hijo de ambos es el que se pondrá la corona de Rey de Inglaterra.

Mi año favorito

Fue en 1982 cuando Peter O'Toole protagonizó esta comedia. El irlandés daba vida a un actor llamado Alan Swam, una vieja gloria con problemas con el alcohol, que se presenta a una grabación de un show totalmente ebrio. Por este papel recibió su séptima candidatura a los Oscar.





El hombre de La Mancha

Película basada en un musical de Brodway que contaba la historia sobre Don Quijote en una prisión mientras espera una audiencia con la Inquisición española. o'Toole compartía protagonismo con Sophia Loren.

Troya

Una de las últimas películas en las que participó Peter O'Toole y posiblemente una de las más comerciales de su carrera. En esta versión, protagonizada por Brad Pitt y Eric Bana, encarna el papel de Bríamo, rey troyano y padre de Héctor y Paris, en la guerra de su país con Grecia.