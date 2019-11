'Las Crónicas de Narnia' tuvo dos películas de considerable éxito en Disney y contó con una gran cantera de actores como el mismísimo Peter Dinklage (Tyrion de 'Juego de Tronos'), James McAvoy convertido en fauno o el atractivo William Moseley.

Pero quien sigue siendo muy recordado por su personaje de Príncipe Caspian y que ahora está que no para es Ben Barnes. El actor ha tenido importantes papeles en 'The Punisher', 'Westworld' y ahora está rodando una serie para Netflix, 'Shadow & Bone'.

Pero Ben no olvida sus orígenes y ante la posibilidad de volver a Narnia si se termina haciendo un reboot, ha respondido a DigitalSpy.

"No me importaría. Un pequeño guiño es algo bueno. Creo que aparecer sería bueno. Pero esas medias tintas no es algo que... ya sabes, lo de hacer de 'padre del personaje original que interpretaste'. ¿Ese royo? No sé cómo de emocionado estaría con eso.

Pero sí estoy emocionado de que lo hagan. Hay reinvenciones de historias para diferentes generaciones. Es algo que me apasiona. Había una serie de Narnia en BBC cuando tenía 8 o 10 años o algo así, y fue genial ser parte de esas grandes producciones que definieron la historia de nuevo para esa generación. Y probablemente ya es hora de hacerlo otra vez".

¿Irán tomando nota las plataformas?

