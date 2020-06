La estrella de 'Harry Potter' Emma Watson ha publicado varios posts en apoyo de las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd.

La actriz ha comenzado justificando por qué no se había pronunciado antes, después de haber recibido comentarios críticos por subir solo publicaciones en negro durante el '#blackouttuesday'. Aunque a esas ya le precedieron tres misteriosas imágenes en blanco que muchos ya relacionaban con los sucesos que ocurrían en Estados Unidos.

"Estaba esperando a publicar hasta que el #blackoutuesday terminase en Reino Unido", escribía Emma en Instagram en un post que da visibilidad al artista Fahamy Pecou y su colección 'Black Matter Lives' con una ilustración y un poema.

La actriz ha publicado también una poderosa carta con el mensaje "Estoy con vosotros".

"Hay tanto racismo, en nuestro pasado y presente, que no se reconoce y no se responsabiliza. La supremacía blanca es uno de los sistemas de dominación, explotación y opresión que están muy arraigados en la sociedad. Como persona blanca, me he beneficiado de esto...

Aunque podamos sentir que, como individuos, estamos trabajando duro internamente para ser anti-racistas, necesitamos trabajar más externamente para abordar activamente el racismo estructural e institucional a nuestro alrededor.

Yo aún estoy aprendiendo las muchas maneras en las que inconscientemente apoyo y beneficio a un sistema que es estructuralmente racista... En los próximos días, estaré usando el link de mi bio y Twitter para compartir recursos que he encontrado útiles en mi propia búsqueda, aprendiendo, escuchando...

Veo vuestra rabia, tristeza y dolor. No puedo saber lo que se siente para vosotros pero eso no me impedirá intentarlo".

