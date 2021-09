"¿Crees que me matarán?": La escalofriante pregunta de Kristen Stewart como Lady Di en el nuevo adelanto de 'Spencer'

El tráiler oficial de 'Spencer', el último proyecto del reputado director Pablo Larraín en el que Kristen Stewart se transforma en Lady Di, ya está disponible. El film que tuvo su estreno en el Festival de Venecia y fue la película sorpresa en el Festival de San Sebastián, cuenta la historia sobre las últimas vacaciones navideñas de la Princesa Diana con la Familia Real en el Castillo de Sandringham.

En este adelanto, se puede observar la infelicidad de Lady Di durante las navidades del año 1996, debido a una sucesión de obligaciones no deseadas y la tensión entre ella y su marido, el Príncipe Carlos, el cual retoza abiertamente con Camilla Parker-Bowles, obligando a Diana a interpretar el papel de la fiel y amada esposa de cara al público.

Pablo Larraín enfoca la vida de un icono que millones de personas admiraban, aunque fueran pocos los que la conocieran, así haciendo honor a su persona después de tantos años.

Kristen Spencer como la Princesa de Gales en 'Spencer' | NEON

Lo que desvela el nuevo tráiler

La frase más impactante de todo el tráiler es cuándo Kristen Stewart, transformada en Lady Di, pregunta, "¿Crees que me matarán?".

También se nota la tristeza y la furia de la Princesa cuando su marido le ruega poner buena cara para los paparazzi, "Tienes que ser capaz de hacer cosas que odias. Tiene que haber dos versiones de ti. La verdadera, y a la que le sacan fotos, Diana, por el bien del país", dice el Príncipe Carlos.

Parece haber muchas escenas en las que aparece Diana con lágrimas en los ojos o con un rostro sin emoción, lo que demuestra realmente su sufrimiento aquella Navidad. "Aquí, en esta casa, no hay futuro. Pasado y presente son lo mismo", lamenta Lady Di.

Hasta Kristen Stewart notaba esta gran tristeza a través del papel que interpreta. Esta habla con Los Angeles Times y cuenta, "La sentí tan viva cuando estaba haciendo esta película, aunque solo fuera una fantasía mía.Y me sorprendió la cantidad de emoción. A lo mejor dos o tres veces a la semana, me derrumbaba por completo por el hecho de que había muerto. No podía aceptarlo, porque luchaba por mantenerla viva cada día", añade.

Esta cinta tan aclamada y esperada estará disponible a partir del 5 de noviembre.

