Los créditos finales de 'Matilda' esconden una historia tan triste que te hará llorar

Danny DeVito dirigió la película perfecta. 'Matilda' se convirtió en todo en éxito y a día de hoy sigue siendo una película de culto en el mundo del cine. La película, protagonizada por Mara Wilson, se trata de una comedia llena de magia y fantasía, sin embargo, parece que no fue un camino de rosas hacerla.

Hace un tiempo la actriz protagonista declaró que sufrió problemas mentales tras esta película y que dejó de actuar por este motivo. Ahora puede que cobre un poco de sentido, ya que hemos conocido la historia que hay detrás de 'Matilda'. DeVito incluyó en los créditos finales un emotivo homenaje que posiblemente pasaste por alto cuando la veías de pequeño. En los títulos finales de crédito, casi al final, se puede leer: "Una película de Danny DeVito para Suzie Wilson".

Suzie Wilson, la madre de la protagonista, Mara Wilson, falleció de cáncer de mama el 26 de abril de 1996, justo unos meses antes del estreno de la película. Ya conocíamos el bonito detalle que tuvo DeVito al enseñarle a la madre una versión aún sin acabar de la cinta, para que no se quedara sin verla. Ahora sabemos que, además, le dedicó la película.

Afortunadamente, la joven actriz pudo pasar el último año de vida de su madre con ella, ya que el rodaje terminó en abril de 1995. La niña apenas tenía 8 años y recibió mucho apoyo por parte de sus padres en la ficción, Danny DeVito y Rhea Perlman. "Tenía 8 años. Fue muy duro... y fueron muy amables. Mientras mi madre estaba enferma en el hospital, ellos me invitaban, me cuidaban y me distraían. Me sentía muy acogida", cuenta la actriz.

Estos sucesos hicieron que Wilson perdiera la vocación por actuar y aunque ha aparecido en algún que otro proyecto en películas, series e, incluso, prestando su voz en distintos papeles, no ha desarrollado una sólida carrera como actriz.