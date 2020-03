El creador de Spiderman revela la cutre razón por la que hizo a Peter Parker huérfano

Superman, Batman, Spiderman, Hulk... Hay un gran número de superhéroes que son huérfanos. Pero también otros protagonistas como Harry Potter, Luke Skywalker, Frodo Bolsón... o muchas de las princesas Disney. Todos ellos tienen en común que pasaron la infancia sin sus progenitores y en muchos casos no llegaron a conocerlos.

Para Marc Webb, director de las dos entregas de 'The amazing Spiderman', esto supone una gran incógnita. En una entrevista a Cinemablend el cineasta ha revelado que le hizo esa misma pregunta al mítico creador de superhéroes Stan Lee. Ojo a la cutre respuesta del veterano editor de cómics.

"Recuerdo decirle: 'Tengo un par de preguntas'. Mi gran pregunta era por qué todos los superhéroes son huérfanos. Ya sabes, SpiderMan, Superman, Harry Potter... ¡Todos ellos lo son! Entonces él se sentó, pensó sobre ello y me dijo: 'No lo se'. Le pregunté por qué Peter Parker era huérfano, a lo que me contestó: 'No pienso mucho en ello. ¡Sólo quería que saliera de casa!"

Además Webb quiso tener una palabras para alabar el talento de Stan Lee.

"Él es un hombre muy inteligente y brillante. Es un maestro de la narración y un maestro de los personajes. Es un tipo gracioso y torpe, pero cuando entra en la narración tiene un gran conocimiento sobre cómo unir las diferentes historias."

'Spiderman: Homecoming', nueva película del Hombre Araña protagonizada por Tom Holland, Michael Keaton y Robert Downey Jr, llegará a la gran pantalla el próximo 7 de julio.