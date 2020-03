"Las cosas no pintan bien para él": Michael Douglas revela que Val Kilmer padece cáncer pese a que el actor lo niegue

Michael Douglas ha revelado en una entrevista con Jonathan Ross el pasado domingo que Val Kilmer padece el mismo tipo de cáncer que sufrió él hace unos años, y que lamentablemente su pronóstico es malo.

En los últimos meses Kilmer ha negado en repetidas ocasiones estar enfermo, incluso tras ser visto con un tubo de traqueotomía y muy desmejorado.

En aquel momento el actor negó padecer cáncer de garganta, insistiendo en que había estado ingresado para someterse a una operación de la que no dio más detalles.

Ahora Douglas ha revelado que Val Kilmer está pasando por el mismo proceso que sufrió él hace unos años, mientras hablaba sobre un proyecto que ambos compartieron:

"Trabajamos juntos en 'Los demonios de la noche'. La película no salió como yo esperaba, pero me lo pasé muy bien rodándola. Val es un tipo excelente que está pasando exactamente por lo mismo que yo pasé, y la cosa no pinta demasiado bien. Mis oraciones están con él. Ésa es la razón por la que no se le ha visto demasiado últimamente".