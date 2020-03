Durante la décadas de los años 80 los actores Corey Feldman y Corey Haim fueron dos de los intérpretes juveniles más famosos del momento. De hecho ambos coincidieron en muchas películas como: 'The Lost boys' (1987), 'License to Drive' (1988) o 'Dream a Little Dream' (1989).

Feldman y Haim entablaron una gran amistad y en 2008 hicieron un reality show llamado 'The Two Coreys'. Trágicamente Corey Haim falleció en 2010 a los 38 años a causa de una pulmonía.

Ahora, Feldman ha hablado explícitamente de los abusos sexuales que ambos sufrieron durante su adolescencia en Hollywood concretando que su amigo Haim fue violado por el actor Charlie Sheen.

"Esto no fue algo que dijera una vez de pasada. No fue como 'Oh, por cierto, me sucedió esto'. Él entró en detalles ", ha revelado Feldman llorando en el documental sobre Haim, recoge 'EW'.

"Me dijo: 'Charlie me inclinó entre dos remolques y me puso aceite de Crisco en el trasero y me violó a la luz del día. Cualquiera podría haber pasado, cualquiera podría haberlo visto", puntualiza.

Al parecer esto hechos habrían ocurrido durante la grabación de la película 'Lucas' (1986) de Steven Spielberg y que ambos protagonizaban. Entonces Haim tenía 13 años y Sheen tenía 19.

Feldman no ha sido el único que ha hablado de esto. Susannah Sprague, exmujer de Corey Feldman, también lo ha confirmado en el documental:

"Compartió conmigo que en el set de Lucas fue violado cuando era niño", señala. "Me dijo que era su coprotagonista, que fue Charlie Sheen quien lo hizo".

Esta no es la primera vez que el mítico actor denuncia estas prácticas abusivas en la meca del cine. Lo hablo por primera vez durante una entrevista de 2011 con ABC, y más tarde en sus memorias de 2013 'Coreyography', donde ya aludió a quién era el presunto abusador de Haim sin incluir su nombre real.

Charlie Sheen se pronunció sobre esto años atrás y lo negó categóricamente.

