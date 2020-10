"Mi corazón está destrozado": Jamie Foxx confirma la muerte de su hermana DeOndra a los 36 años

Jamie Foxx está absolutamente destrozado tras la muerte de su hermana DeOndra Dixon a los 36 años. Así lo ha querido dejar reflejado en un doloroso post en Instagram en el que ha compartido una serie de imágenes de su vida junto a su hermana, que tenía síndrome de Down.

"Mi corazón está roto en mil pedazos... mi preciosa y adorable hermana DeOndra ha transicionado... Digo que ha transicionado porque siempre estará viva... cualquiera que conociera a mi hermana... sabía que era una luz brillante... No puedo decir las veces que tuvimos fiestas en casa y en las que ella se ponía a bailar y te robaba el show. Ahora sé que estará bailando en el cielo con sus alas", ha explicado.

"Aunque mi dolor es increíble, sonrío cuando pienso en todos los momentos bonitos que me ha dejado a mí, a mi familia y a sus amigos... bailando en los Grammys, convirtiéndose en embajadora de @globaldownsyndrome, deslizándose por las escaleras con una sonrisa tan amplia como el río grand, hasta darnos una serenata con toda su música", continuaba diciendo.

"Deondra, has dejado un agujero en mi corazón, pero lo llenaré con todos los recuerdos que me has dado. Te quiero con cada pedazo de mi ser, nuestra familia está destrozada pero volveremos a colocar las piezas con tu amor. Os pido a todos que tengáis a mi familia en vuestras oraciones", explicaba Jamie Foxx en el final de su mensaje..

No han sido pocos los compañeros de profesión que han querido enviar un mensaje a Jamie, entre ellos la estrella de 'Black Panther', Michael B Jordan, que escribió: "¡Estoy aquí para ti hermano! ¡¡No hay palabras que puedan aliviar lo que estás pasando, pero los Jordan están aquí para ti y tu familia !!".