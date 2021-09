La contundente respuesta de Zoe Kravitz a las críticas de que iba "prácticamente desnuda" con su vestido transparente

Zoe Kravitz es sin lugar a dudas una de las grandes estrellas del panorama Hollywood actual. Es evidente que estamos ante una de las mejores intérpretes del momento y después de su paso por 'Big Little Lies' sus fans están deseando verla en 'The Batman'.

Además, la hija de Lenny Kravitz deslumbró a todo el mundo con su estilo en la MET Gala, a la que acudió con su aparantemente confirmada nueva pareja, Channing Tatum. La actriz lucía un vestido transparente de pedrería que lució con un pequeño tanga y sin sujetador. Y aunque su estilismo fue muy aplaudido, parece que también tuvo detractores.

Algunos usuarios comenzaron a criticar a la joven en redes sociales por su atrevido outfit. Y en concreto hubo un comentario en una publicación de Instagram que desató la respuesta de la actriz. Un usuario compartía una foto de Zoe en la gala y escribe: "No entiendo por qué van prácticamente desnudos. Ella es increíble. ¿Por qué siente la necesidad de llevar un vestido de esta manera?".

La respuesta de la estrella de 'Big Little Lies' no se hizo esperar y por supuesto no pudo ser más contundente con este fan: "Que te incomode el cuerpo humano es colonizar y lavar el cerebro. Tan solo es un cuerpo, todos lo tenemos", replicaba tajante. Puedes verlo todo avanzando en la galería del post.

Así veremos a Zoe Kravitz en 'The Batman'

Es una de las películas más esperadas del momento y no es para menos puesto que volver a disfrutar de una aventura en solitario del Caballero Oscuro es motivo de alegría. En este caso dejaremos atrás a Ben Affleck y Robert Pattinson ocupará su lugar como el justiciero de Gotham en 'The Batman'.

Y una de las grandes estrellas que se ha incorporado al reparto de la cinta es ni más ni menos que Zoe Kravitz. La actriz tendrá el papel de Catwoman y desde una cuenta de Instagram han mostrado cómo veremos a Zöe en esta nueva entrega de DC.

