Florence Pugh, una de las actrices más demandadas del momento, y a la que seguro que has visto en películas como 'Mujercitas' y 'Midsommar', mantiene desde hace meses una relación con el también actor Zach Braff, al que recordarás de la serie 'Scrubs'.

Entre la pareja existe una diferencia de edad: Florence tiene 24 años y Zach acaba de cumplir 45, motivo por el que la intérprete ha recibido comentarios desagradables.

Todo comenzó cuando el pasado 6 de abril Florence Pugh felicitó a su novio con esta imagen, de la que ha deshabilitado los comentarios ya que algunos de ellos eran muy ofensivos.

Del mismo modo, Pugh ha decidido contestar con este vídeo, en el que explica que “tengo 24 años. No necesito que me digas a quien debo o no debo querer, y nunca en mi vida le diré a nadie a quién puede amar”.

