CONCURSO CERRADO: Consigue una petaca y una funda de pasaporte de 'Aliados'

PREMIO

- Tenemos 20 packs de merchandising oficial de 'Aliados' compuestos por una petaca y una funda para pasaporte.

DETALLES DEL PREMIO

- Habrá 20 ganadores diferentes y cada uno recibirá un pack en su casa.

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Síguenos en Twitter (@seestrena) y Facebook (Se Estrena) y envíanos la respuesta a la pregunta que te formulamos abajo a través de Twitter (condensa tu creatividad en 140 caracteres). Utiliza el hashtag #SeEstrenaAliados, de lo contrario no podremos encontrar tu participación. Si no cumples cualquiera de los requisitos no podremos nombrarte ganador.

- Contactaremos con los ganadores a través de Twitter el miércoles 7 de diciembre, ¡permanece atento a los mensajes directos de tu cuenta!

PREGUNTA

¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar a tu mujer?

DURACIÓN DEL CONCURSO

El concurso estará activo desde el 28 de noviembre de 2016 hasta el 5 de diciembre de 2016.

Consulta aquí las BASES LEGALES de todos los concursos de ATRESMEDIA.