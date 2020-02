CONCURSO CERRADO: Consigue una entrada doble para la exposición 'The Art of the Brick: DC Super Heroes' en Madrid

PREMIO

- Tenemos 5 entradas dobles para acudir a la exposición 'The Art of the Brick: DC Super Heroes' el próximo 3 de febrero.

DETALLES DEL PREMIO

- Habrá 5 ganadores diferentes que podrán disfrutar de una entrada doble.

- La entrada es válida para todo el día 3 de febrero, en el horario de apertura de la exposición en el Teatro Fernando Fernán Gómez (Plaza de Colón, 4).

DINÁMICA DEL CONCURSO

- Sigue a Se Estrena en Twitter y Facebook y envíanos un tweet con el siguiente texto:

" Quiero una de las entradas dobles para la exposición 'The Art of the Brick: DC Super Heroes' que sortea @seestrena #SeEstrenaArtoftheBrick "

- Contactaremos con los ganadores a través de Twitter tras finalizar el concurso.

DURACIÓN DEL CONCURSO

- El concurso estará activo desde el 23 de enero de 2016 hasta el 30 de enero de 2017.

