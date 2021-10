El consejo de Mila Kunis a su hija de 7 años que le dio problemas con Ashton Kutcher

Mila Kunis ha vuelto a hablar sobre la relación que tiene con sus hijos pequeños y los consejos que suele darles. Y aunque esta vez no tenga nada que ver con la ducha diaria, Mila ha revelado el consejo que le dio a su hija y del cual se arrepiente. Ashton Kutcher y Mila Kunis tienen dos hijos, Wyatt Isabelle de 7 años y su hermano menor de 5 años Dimitri Portwood.

La actriz ha contado una de las historias que, según ella, no considera un buen momento de su etapa como madre y así lo confesaba en el programa de Ellen DeGeneres: "Bueno, hay una historia que puede que me meta en problemas. Había un niño en la guardería a la que iban mis hijos que no era muy amable y un día empujó a mi hija".

Entonces, la actriz le preguntó a su hija si ella le había empujado antes: "Y mi hija me decía, '¡No!'. Y entonces yo le dije, 'la próxima vez empuja a ese niño. Le empujas y le dices, 'no gracias' y entonces te vas. Y en cuanto me di la vuelta vi la cara de Ashton y estaba en plan, '¡No!'".

"Yo le decía a mi hija, 'No le empujes por unas escaleras ni de un columpio o de un tobogán, empújale para que se caiga al suelo, ¿Incluso Stephen? Empújale también'. Yo diría que ese es mi mayor fallo como madre", termina explicando Mila.

La broma de Ashton Kutcher y Mila Kunis sobre la ducha de sus hijos

Ha sido una de las grandes polémicas en Hollywood desde que Ashton Kutcher y Mila Kunis confesaran que no duchan a sus hijos todos los días. Desde entonces muchas han sido las críticas que les han caído a los dos intérpretes, pero ya han decidido tomarse con humor el asunto.

A través de su cuenta de Instagram, Ashton Kutcher ha grabado a su mujer mientras está duchando a sus dos hijos y el actor no da crédito a lo que ve: "¿Estás echando agua sobre nuestros hijos? ¿Estás intentando derretirles? Esto es ridículo, ¿Qué está pasando?".

Mila le responde: "Estamos bañando a nuestros hijos", y Ahston continúa la broma diciendo: "¡Es como la cuarta vez esta semana!, es demasiado". Su mujer no puede aguantar la risa y dice: "Es demasiado".

Finalmente, Ashton termina la broma diciendo: "¡Sus aceites corporales serán destruidos! ¡Qué intentas hacerles!".

