El consejo que Lily-Rose Depp recibió de sus padres, Johnny Depp y Vanessa Paradis, y que ha sido vital en su carrera

Lily-Rose Depp es la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis. A sus 21 años ya es toda una estrella. La joven actriz y modelo es conocida por su aparición en películas como 'Tusk' o 'El rey'. Ahora la veremos en su papel como Sela en la nueva producción cinematográfica 'Voyagers', una película de ciencia-ficción estadounidense.

En una reciente entrevista, Lily se sincera hablando de todo el tema de la fama y lo importante que es para ella mantener su privacidad a pesar de ser un personaje conocido. Afirma que sus padres le han inculcado desde muy pequeña el valor de la privacidad y que gracias a ello sabe lo importante que es conservar algunos aspectos de su vida "solo para ella".

"Crecer en una familia como la mía siempre fue algo que me hizo aprender a valorar la importancia de la privacidad y guardarme las cosas solo para mi", continuaba. "Eso es algo que he mantenido durante mi carrera y es muy importante para mi", afirma en la entrevista que ofreció en 'The Drew Barrymore Show'.

Asegura que no por ser un personaje público, toda tu vida ya debe serlo, hay que conseguir mantener un equilibrio: "Se trata de equilibrar eso con el deseo de mantener cosas en privado y disfrutar de otras cosas de la vida", afirmaba.

Lily también dedicó unas palabras a su padre, Johnny Depp: "La fama es un efecto secundario tonto de lo que a los dos nos gusta hacer. Creo que puedo hablar en nombre de los dos cuando digo que amamos nuestro trabajo", mencionaba sonriente. "Nos apasiona mucho y nos sentimos muy agradecidos y privilegiados de poder dedicarnos a lo que realmente nos gusta".

Lily finalizó la entrevista con una pequeña reflexión sobre la fama y cómo ser el mejor en tu trabajo: "Creo que para mantener la cabeza sobre los hombros hay que ser muy conscientes de uno mismo y nunca sentir que te tomas demasiado en serio como para dejar atrás tus acciones. Creo que siempre es bueno hacer una buena autorreflexión sobre las cosas que has hecho y pensar siempre en cómo podrías mejorar".

