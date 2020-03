¿Conocimos a dos nuevos Jedi en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' y nadie se dio cuenta?

En los tráilers de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' nos hicieron creer que era Finn, el personaje de John Boyega, el que desarrollaba los poderes de la Fuerza. Luego al ver la película descubrimos que todo era un farol. ¿Pero y si estuviéramos equivocados?

¿Nos han engañado despiadadamente en 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'? ¿Estamos realmente seguros de que Finn, el personaje interpretado por John Boyega, no es un Jedi?

El usuario de Reddit drzemor ha sido el primero en destacar que en una entrevista el año pasado a la editora de la película y colaboradora frecuente de J.J. Abrams Maryann Brandon, ponía esta afirmación en duda.

Cuando se le preguntó acerca de engañar a la gente al pensar que Finn era un Jedi en una conferencia de la Universidad de California, esta fue su respuesta:

"No sabemos que Finn no es un Jedi. ¿Tú sabes que no lo es?", afirmaba de forma rotunda Maryann Brandon. ¿Qué, como te quedas? Aquí tienes un vídeo del momentazo.