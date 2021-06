Conoces a la actriz de esta foto junto Andrew Garfield aunque está absolutamente irreconocible

Recientemente han salido a la luz las primeras imágenes de la película 'Los ojos de Tammy Faye', una historia que cuenta la vida de Tammy Faye, una presentadora americana que junto a su primer marido, Jim Bakker, hicieron crecer su programa de noticias cristianas, 'The PTL Club', hasta convertirlo en una industria millonaria antes de que colapsara tras un escándalo sexual.

En las imágenes podemos ver a Andrew Garfield, que interpretará a Jim Bakker junto a su mujer Tammy Faye, y aunque esté totalmente irreconocible, es la actriz Jessica Chastain.

La actriz Jessica Chastain | Gtres

Está claro que el equipo de peluquería y maquillaje ha trabajado muy duro para caracterizar a la actriz. Pero lo cierto es que Jessica se ha transformado en la mismísima Tammy Faye en toda su gloria con peluca, bronceado y prótesis.

La revista 'People' ha querido compartir las imágenes en exclusiva en la que vemos a los actores singularmente caracterizados para lo que nos tienen acostumbrados en sus anteriores papeles. Además, la actriz también las ha publicado en su cuenta oficial de Instagram.

Así fue la transformación de Jessica

La transformación de Chastain en Tammy ha significado cuatro horas al día en el set de maquillaje aplicando maquillaje intenso, prótesis y pelucas. "En cada momento, tenía algo en la cara", dice la actriz a 'People', que ha trabajado con Linda Dowds y Stephanie Ingram, sus maquilladores de siempre. "Tengo un hoyuelo en la barbilla que ella no tenía, así que lo sellamos. Además, su cara era más redonda que la mía, así que me tuve que poner prótesis en mis mejillas. Su experiencia me ayudó mucho con mi confianza a la hora de interpretarla".

Jessica Chastain quería aprender todo lo que pudiera sobre Tammy Faye

Para transformarse en la telepredicadora, Chastain, estuvo casi 10 años investigando a Tammy, quien murió a los 65 años en 2007 después de que el cáncer de colon se extendiera a sus pulmones.

"Me quedé tan impresionada por ella y su historia. Lo que más me gustó de Tammy es su capacidad de amar. Sabía lo que se sentía al no sentirse importante y no quería que nadie experimentara eso", mencionaba.