Conoce mejor a Domino en las nuevas imágenes del rodaje de 'Deadpool 2'

En las imágenes publicadas por Just Jared , podemos ver como la actriz desciende en paracaídas durante el rodaje de la película. Va vestida como su personaje, por lo que podemos intuir que se trata de una de las escenas que veremos el próximo año. En su primer encuentro con Deadpool durante dicha campaña, se puede apreciar que el saber estar no será algo con lo que tendremos que contar.

Tras aprender que no hace falta ser políticamente correctos para que la gente acuda en masa al cine, FOX dio luz verde a la secuela de 'Deadpool'. Josh Brolin interpretará a Cable , para el cual lleva preparándose un tiempo. Pero también contaremos con Domino , interpretada por Zazie Beetz , personaje que va dejándose ver poco a poco en su campaña promocional.

'Deadpool' se convirtió en el estreno más taquillero con clasificación R (menores de edad acompañados por un adulto), superando al fenómeno 'Matrix'. No solo esto, sino que 20th Century Fox se animó a producir más películas de este estilo. Si algo le debemos a Wade Wilson es el hecho de abrir las puertas a una despedida por todo lo alto del antihéroe más longevo de la historia del cine. 'Logan' recibió una clasificación R y la fórmula volvió a triunfar.

Zazie Beetz got into character to film #Deadpool2 today! https://t.co/elGXGTuPZX