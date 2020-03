El conmovedor homenaje de Matt Damon al fallecido Robin Williams

El pasado jueves se cumplían dos años de la muerte del actor y comediante, Robin Williams. Su compañero de reparto en 'El indomable Will Hunting', Matt Damon, recordaba hace poco al fallecido intérprete con un homenaje muy especial.

El actor y su familia fueron al parque Boston Common y se sentaron en el banco donde estuvieron él y Williams en una de las escenas más famosas de la película. Matt Damon habló de este emotivo momento en JOE.

"He vuelto ahí hace poco y me volví a sentar en ese banco, porque está ahí justo en Boston Commons. Fui con mi familia, nos sentamos en el banco y, bueno, los niños no lo sabían porque nunca han visto la película, son demasiado jóvenes. Pero estuvo bien volver y pensar en él justo en ese sitio", confesaba el actor.

'El indomable Will Hunting', la emotiva película que protagonizan los dos actores, le hizo ganar a Robin Williams el Oscar a mejor actor de reparto. En la película interpreta a Sean Maguire, el terapeuta que trata de ayudar al genio matemático, interpretado por Matt Damon.