La confusión ocurrió en Hawaii, y así lo ha contado Tom Holland en el programa de Seth Meyers, que acaba de visitar para la promoción de su nueva película 'Spider-Man: Far From Home'.

Tom se encontraba con su hermano en la playa, y éste quería conocer a alguna chica, por lo que pensó en usar su estatus de actor de Hollywood para entablar conversación con alguna joven de por allí, y a partir de ahí, presentársela a su hermano.

Como previó, no tardo mucho en ocurrir pero no como ellos esperaban, fue Sam el que atrajo la atención de una chica, ella se acercó y cuando Tom se preparó para hablar, ella fue hasta Sam y le preguntó: "Oh, dios mío, ¿eres Timothée Chalamet?", Sam le siguió el juego y contestó que sí. ¡Parece que ahora tienen dos artistas en la familia!

···

