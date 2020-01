'Star Wars: El ascenso de Skywalker' está siendo todo un éxito en taquilla. Esta última entrega destaca por la emotividad y muchas de las escenas se quedarán grabadas en la memoria de los fans. Uno de los mejores momentos de la película es cuando Rey se enfrenta a su último desafío. Mirando hacia Palpatine, Rey escucha un montón de voces Jedi que le hacen tomar una decisión.

Estas voces cierran un bucle que comienza en 'Star Wars: El despertar de la Fuerza'. En la primera película de la nueva trilogía, Rey tiene algunas visiones en el sable láser de Luke Skywalker, es ahí cuando podemos escuchar una voz que le dice: "Estos son tus primeros pasos...". En 'Star Wars: El ascenso de Skywalker' por fin se revela que esa voz era de Obi-Wan.

El Maestro Jedi le dice, "Estos son tus últimos pasos", en ese momento tan decisivo de la última película en el que Rey derrota a su abuelo de una vez por todas. Estas palabras y su sentido son algo que se les puede haber pasado por alto a muchos fans debido al tiempo transcurrido desde el estreno de 'El Despertar de la Fuerza' y 'El ascenso de Skywalker'. La voz de Obi-Wan (Ewan McGregor) es la última que escuchamos, pero durante la trilogía también hemos podido escuchar los consejos de otros Jedi como Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) o Mace Windu (Samuel L. Jackson).

La última trilogía de 'Star Wars' ha llegado a su fin, pero en los próximos años gracias a la llegada de Disney+ tendremos saga para rato. Hace unos meses se estrenó 'The Mandalorian' que ya es un éxito alrededor de todo el mundo y próximamente se estrenará una precuela de 'Rogue One', la serie de 'Obi-Wan Kenobi', protagonizada por Ewan McGregor, y las dos últimas temporadas de 'The Clone Wars'.

. . .

Seguro que te interesa:

Abandonan: Los creadores de 'Juego de Tronos' Benioff y Weiss ya no dirigirán la nueva trilogía de 'Star Wars'