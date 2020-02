Confirmado: Uno de los personajes principales de 'Fast and Furious' no aparecerá en la próxima película

Cada día 'Fast and Furious 8' nos sorprende con nuevas noticias. Después de dejar atrás la disputa entre Dwayne Johnson y Vin Diesel, que parece que ambos actores se han tomado un respiro entre tanta acusación y tanto insulto, ahora nos llegan las declaraciones de otro de los personajes principales de la saga que afirma que no aparecerá en la película.

Jordana Brewster, que interpretaba a Mia Toretto, la hermana de Vin Diesel y novia de Paul Walker en la película, ha confirmado que no participará en 'Fast and Furious 8'. La actriz, en una entrevista, ha revelado que no veremos a su personaje en la última entrega. Cuando le preguntaron sobre el rodaje de la cinta, ella contestaba: "Ya está terminada. Y no estoy en ella, por el momento. Pero ya se verá".

La actriz, por lo tanto, no ha rodado ninguna escena, como afirma. Pero tal vez, y como ella deja caer, en el último momento la llamen para tener una breve participación de esas que le gustan a 'Fast and Furious', que suelen aparecer en los créditos. Habrá que esperar para saberlo.

'Fast and Furious 8', dirigida por F. Gary Gray, llegará a los cines el 14 de abril de 2017.