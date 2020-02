Confirmado: Tom Cruise volverá a ser Ethan Hunt en ‘Misión Imposible V’

Ya se sabe que a taquilla llena… franquicia que continúa. Después de que 'Misión Imposible: Protocolo Fantasma' se convirtiese en un 'boom' de recaudación, la cinta cosechó más de 700 millones de dólares en todo el mundo, siendo la película más taquillera de la saga y la más exitosa de la carrera de Tom Cruise, ya tenemos confirmada la quinta misión para el agente Ethan Hunt, que volverá seguro a colgarse de algún techo o de algún altísimo rascacielos.

Paramount Pictures y Skydance Productions han llegado a un acuerdo con Tom Cruise para que este vuelva a producir y protagonizar una nueva entrega de ‘Misión Imposible’. Los implicados se lo han confirmado al portal especializado Deadline, pero no han dado más detalles del proyecto, aunque ya hay varios candidatos en el aire.

Todos los rumores apuntan a que será Christopher McQuarrie, director y guionista del reciente thriller de acción 'Jack Reacher', también protagonizada por Cruise, aunque podría no ponerse al frente de 'Misión Imposible 5' por tener varios compromisos ya entre manos.

Así que solo toca paciencia y a esperar nuevas noticias, aunque mientras, nos seguirán llegando información de todos los nuevos proyectos que tiene Tom Cruise entre manos. Después de estrenar la futurista 'Oblivion', Cruise estará de nuevo en cines el año que viene con la cinta también de ciencia ficción 'All You Need is Kill'.