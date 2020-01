Confirmado: 'The Batman' de Ben Affleck se estrenará antes de lo que esperas, según Warner Bros.

Podemos estar tranquilos, 'The Batman' es una realidad. Ben Affleck volverá a ponerse la capa del superhéroe de DC Comics en el año 2018, en una película que también estará dirigida por el actor.

Al menos así lo ha confirmado Greg Silverman, productor y jefe creativo de Warner Bros. en una entrevista a Deadline. En el artículo, Silverman habla sobre la futura película de Batman y otras grandes superproducciones del estudio planeadas para 2018."Tendremos la secuela de 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos', y 'Ready Player One' de Steven Spielberg. También estarán 'Aquaman' de James Wan, 'Scooby Doo', y 'Lego Ninjago'. Y luego tendremos el Batman de Ben Affleck".

Affleck ya adelantó hace tiempo que tiene previsto empezar a rodar su versión del justiciero enmascarado para la primavera de 2017, aunque hace apenas dos días reveló en una entrevista a The New York Times que "no tiene prisa en dirigir una película mediocre". "Quiero asegurarme que sea una película digna de la tradición de Burton y Nolan".

¿Y de momento qué sabemos sobre 'The Batman'? No mucho, de hecho no está confirmado que este sea el título oficial, aunque tiene muchas papeletas de convertirse en el definitivo. Lo único cien por cien confirmado es el villano al que se enfrentará Batman en su nueva película en solitario. Este papel recaerá sobre el mercenario Deathstroke, que será interpretado por Joe Manganiello. ¿Veremos también al Joker de Jared Leto haciendo de las suyas?