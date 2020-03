Confirmado: 'Star Wars: Los últimos Jedi' no tendrá el esperado reencuentro

Después de que J.J. Abrams diera los primeros pasos de la nueva trilogía, no fueron pocos los misterios que nos presentaron. Uno de los más grandes y sin duda, del que menos podemos teorizar, es el de la identidad del Líder Supremo Snoke. Sabemos que es gigante, que tiene cicatrices y que tiene el rol del Emperador. Pero más allá de un holograma fugaz, no participó en el desarrollo de la trama. Por lo que es de esperar que en el Episodio VIII tenga un papel más trascendental. Aunque no le veremos cerca de la princesa más mítica de la galaxia.

"No tuve escenas con Carrie", afirma Andy Serkis en una entrevista a The List. El actor es el encargado de, mediante la captura de movimiento, interpretar a este villano. Pero cuando le preguntaron sobre Carrie Fisher, la princesa Leia, no tuvo más que buenas palabras sobre la actriz. "Era una increíble persona con una personalidad maravillosa y se le echa mucho de menos".

Así pues, una de las protagonistas originales de la franquicia no se llegará nunca a enfrentar con el actual ser más temible de la galaxia. El mundo sigue llorando la pérdida de esta actriz y podrá despedir de ella el próximo 15 de diciembre. Esperemos que, a pesar de que Leia y Snoke nunca se lleguen a cruzar en la gran pantalla, Luke pueda despedirse de su hermana en la ficción. La audiencia lo necesita.