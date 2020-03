Confirmado el regreso de Linda Hamilton a 'Terminator': James Cameron tiene claro como encajará en la franquicia

Después de la salida de Linda Hamilton y James Cameron, la franquicia entró en un bucle de malas críticas del que aún no ha logrado salir. 'Terminator 2' había dejado el nivel muy alto, por lo que no extrañó a nadie que 'La rebelión de las máquinas' no estuviese a la altura de las circunstancias. Pero, cuando el público pensaba que ya había pasado lo peor, 'Salvation' y 'Genisys' se encargaron de rematar el trabajo. La fe en la franquicia se disipó con la sonrisa de un envejecido Schwarzenegger. Pero parece que hay esperanzas.

En plena época de secuelas, precuelas, spin-offs y demás productos relacionados con universos expandidos, era de esperar que una de esas sagas que supieron abrirse camino en el siglo pasado, buscara hueco en el calendario actual de estrenos. Por lo que después de los fracasos anteriores, James Cameron ha decidido volver al momento más grande de la franquicia. Linda Hamilton volverá a ser Sarah Connor.

"Fue tan significativa y supuso tanto para el género y estrellas de acción, que va a ser increíble tener de vuelta a esta experimentada guerrera", explicaba Cameron. "Hay tipos de 50 y 60 años matando a los malos, pero no hay un ejemplo de esto en mujeres". El director ya explicó sus motivos por los que creía que 'Wonder Woman' era un paso atrás en el feminismo; pero es indiscutible que hay pocos personajes femeninos tan fuertes como Sarah Connor, por lo que su regreso es un auténtico evento en la industria.

El proyecto está en desarrollo, así que tendremos que esperar todavía para ver la siguiente entrega de esta explotada saga. Tim Miller ('Deadpool') estará a los mandos y junto a James Cameron, productor del film, están eligiendo a su equipo de guionistas. Esperemos que por fin tengamos la secuela que merecemos, porque después de 'Terminator: Genisys' merecemos una gran recompensa.