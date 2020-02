Desde que Disney compró Lucasfilm, la saga galáctica más famosa de todos los tiempos está con la maquinaria a máxima potencia. No suficiente con una nueva trilogía, la compañía anunció hasta tres spin-offs de la historia original. Los más escépticos con esta producción en cadena pudieron ver como sus miedos eran infundados. 'El Despertar de la Fuerza' y 'Rogue One' funcionaron tan bien que los fans vuelven a confiar alma y cuerpo a 'Star Wars'. La siguiente historia independiente nos contará el pasado de Han Solo, del que tenemos ya bastantes datos. Pero nos dejaba una incógnita: ¿Cuál será el tercer spin-off? Ahora, según Hollywood Reporter, parece que podemos hacernos una idea.

El medio ha informado, que según fuentes, el spin-off estaría en primeras negociaciones. Stephen Daldry, director de 'Billy Elliot' o 'Las Horas', está hablando con Disney para comenzar a desarrollar el proyecto de la historia en solitario de Obi-Wan Kenobi. No hay guion todavía, pero el director nominado al Oscar sería el encargado de encaminar la trama del personaje si las negociaciones salen bien.

Obi-Wan fue el primer jedi que conocimos. Le hemos visto en todas las entregas de las dos primeras trilogías, logro que solo comparte con Anakin Skywalker. Puede que sea el personaje del que más sabemos: Vimos sus primeros pasos como aprendiz, su progresión a maestro y el exilio para velar por Luke. No parece que quede mucho que contar, pero por el momento Disney ha demostrado que sabe jugar sus cartas y ha logrado ganarse a la mayor parte de sus seguidores.

Ewan McGregor ya habló sobre el proyecto allá por abril, en el que afirmó que "no había una oferta oficial". Pero eso no quiere decir que no volvamos a verle coger un sable láser, porque en palabras del actor: "Siempre he dicho que estaría contento de hacerlo si quieren que lo haga".

Hay mucho universo por explorar en esta lejana galaxia. De momento, la Casa de Mickey Mouse no ha arriesgado demasiado en la elección de sus historias. El Imperio en su máximo esplendor y Han Solo son apuestas seguras con las que ya tenían ganados a los fans mucho antes de su estreno. Un spin-off de Obi-Wan sería repetir la fórmula que les ha funcionado. Por lo que quizás sea el momento para introducir al público en un mundo que aún no han conocido y arriesgar.

No obstante, se tome la decisión que se tome, el futuro de la compañía parece asegurado y, con un director de lujo como Daldry, no hay por qué preocuparse de nada. Pero mucho antes de eso, en menos de 6 meses, llegará por fin la esperada 'Los últimos Jedi', así que paso a paso. La fuerza en poderosa en Disney.