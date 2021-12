Confirmado: Charlie Cox volverá a encarnar a Daredevil en el Universo Marvel

Después de meses y meses de especulaciones, el Universo Cinematográfico de Marvel ha encontrado su Daredevil. Como parte de la gira de prensa de 'Spider-Man: No Way Home', el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, ha confirmado que Charlie Cox es el Matt Murdock de la franquicia, en caso de que regrese en algún momento en el futuro de la MCU. Este es el primer comentario oficial de Feige sobre el reparto.

Han sido muchos los fans que han estado esperando este momento desde que Disney+ recuperó los derechos de emisión de 'Daredevil' (antes era de Netflix). Y parece ser que efectivamente, Marvel va a aprovechar el tirón que tuvieron algunos personajes en la plataforma, como es este caso.

"Si apareciera Daredevil en los próximos lanzamientos, sí, Charlie Cox sería el actor que interpretaría a Daredevil". Estas fueron las palabras de Feige en la rueda de prensa para CinemaBlend. "Dónde veremos a Daredevil, cúando o cómo eso todavía no se sabe".

Por su lado el actor, Charlie Cox dejó caer que no quería hablar demasiado por miedo a fastidiar alguna revelación potencial que Marvel tenga en la trastienda: "Si existe la posibilidad de que eso suceda en el futuro, no quiero decir algo que pueda poner en peligro las posibilidades. No quiero que algún Jefe de Marvel escuche lo que digo y eso influya".

Cox también quiso expresar lo agradecido que se sentía por contar con el apoyo de todos los fans: "Me encanta lo apasionados que son los fans y me siento muy muy muy conmovido de que tantos de ellos hayan conectado y se hayan hecho escuchar para transmitir el deseo de que yo regrese".

Los rumores no cesan ahí

A pesar de las negaciones, los rumores persisten, y apuntan a que volveremos a ver a Charlie Cox en la película de 'Spider-Man: No way Home' como Matt Murdock, aunque ni Feige ni Sony han comentado nada oficial sobre el asunto.

...

Seguro que te interesa...

La teoría de 'SpiderMan: Sin camino a casa' que asegura que no será Tom Holland el que salve a MJ (Zendaya)