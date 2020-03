Confirmado: Bruce Willis volverá a ser John McClane en 'Jungla de cristal 6'

La trayectoria de la saga cambió drásticamente de rumbo entre la tercera y cuarta entrega. Pasaron 12 años y un cambio de siglo entre ambas, por lo que las desventuras de este agente de policía necesitaban un cambio de rumbo. Así pues, John McClane se convirtió en un veterano héroe de acción al más puro estilo Sylvester Stallone, dando lugar a dos nuevas sucuelas y una tercera en camino. La crítica no ha acompañado a estos nuevos estrenos, pero esto no parece frenarle a la hora de seguir salvando el mundo.

El director de 'Jungla 4.0', Len Wiseman, ha confirmado durante una entrevista para Deadline el regreso de Bruce Willis a la franquicia. El director será el encargado de liderar esta secuela, la cual será una especie de precuela/secuela en la que participará un joven John McClane, al cual ya han empezado a buscar. "El casting correcto para el papel es crucial. Son unos zapatos muy grandes para ponerse", ha afirmado Wiseman.

Los héroes de acción 'contemporáneos' no parecen saber de edades. Pasan las décadas pero ellos siguen pegando tiros, aunque parece un buen momento para darle una brisa de aire fresco a esta franquicia, la cual parece no haber terminado de encontrar su lugar en el calendario de estrenos. Aunque no, nunca se pasa de moda ese "Yipee Ki Yay" que tanto nos gustó desde el principio de la saga.