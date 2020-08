Confirmada una secuela de 'Dirty Dancing' con Jennifer Grey

El director ejecutivo de Lionsgate, Jon Feltheimer, ha confirmado para Deadline la producción de la nueva entrega de 'Dirty Dancing'. Aunque no se ha hablado de qué nombre tendrá la película, sí se ha dicho que estará ambientada en los 90 y que Jennifer Grey, la protagonista de la versión de 1987 también aparecerá en la cinta, y será la productora ejecutiva.

Jonathan Levine se encargará de dirigir este nuevo proyecto junto a Gillian Bohrer, del guion escrito por Mikki Daughtry y Tobías Iaconis.

Su primera versión ganó un Oscar y un Globo de Oro por su tema original "(I've had) The Time of My Life" compuesto por Frank Previte, John DeNicola and Donald Markowitz, y sus dos actores principales también fueron nominados a mejor actor y actriz en la categoría de comedia/musical en los Globos de Oro.

Aunque la película fue producida por Vestron, Lionsgate compró los derechos en 2004 y realizó la secuela 'Dirty Dancing: Havana Nights' y aún los mantiene.

"Será exactamente el tipo de película romántica y nostálgica que los fans de la franquicia han estado esperando y que la han hecho la película más taquillera la historia de la compañía", declaraba Feltheimer.

Sin embargo, la trama no continuará exactamente con la historia anterior, ya que desgraciadamente el actor Patrick Swayze falleció en 2009, por lo que la película girará en torno a la vida de Baby, el personaje de Grey.

