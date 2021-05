Confirmada la secuela de '365 DNI': Estos son los actores que vuelven y su argumento

El thriller erótico '365 DNI' fue todo un éxito en su estreno en 2020 y en su momento causó mucho revuelo ya que consideraban que romantizaba el secuestro y la violación y, además, las escenas de sexo eran tan explícitas que parecían reales.

Como podrás recordar, el argumento de la película seguía la historia de Laura, una joven polaca directora de ventas, que es secuestrada y retenida por un miembro de la mafia siciliana, Massimo, y le da 365 días para enamorarse de él.

En su momento, el protagonista de la película, Michele Morrone, salió en su defensa públicamente: "Creo que tenemos que tener cuidado de no limitar el arte, así que no diría que no deberíamos permitir que existiera una película de ficción como esta".

Ahora Netflix ha confirmado que '365 DNI' no tendra una secuela, sino dos de la película. Tal y como ha revelado Deadline en exclusiva, tanto Michele Morrone como Anna-María Sieklucka (Laura) vuelven para las secuelas.

Además, dado del revuelo de la primera película, también han adelantado que dado que las secuelas serán producidas por Netflix es probable que adopten un "enfoque más cauteloso de algunos de los temas de la primera película".

Por lo tanto, las secuelas se basarán en los libros de la trilogía de Blanka Lipinska pero "es probable que la trama se desvíe de esos textos y parte del contenido potencialmente controvertido podría suavizarse".

Sinopsis

"Laura y Massimo se reencuentran, pero su nuevo comienzo se complica por los lazos familiares de Massimo y un hombre misterioso que entra en la vida de Laura para ganarse su corazón y su confianza a cualquier precio".

La reacción de Anna-María

"Me siento muy honrado de que las dos partes restantes de mi trilogía 365 días cobren vida en la pantalla gracias a Netflix. Estoy muy emocionado de mostrarles a los fanáticos de mis novelas de todo el mundo esta nueva mirada a los personajes y continuar la historia de Laura y Massimo", decía la actriz que interpreta a Laura.

