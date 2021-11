'Eternals' ya está empezando a generar nuevas teorías después de su estreno en las salas de cine hace unas semanas. Desde que este nuevo grupo de héroes hiciese su entrada en el MCU muchos han sido los fans que empiezan a pensar en el futuro de esta nueva saga.

Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'Eternals', por lo que si todavía no has podido ver la película ya sabes lo que tienes que hacer.

Uno de los personajes más controvertidos de la cinta es Ikaris, el superhéroe que encarnar Richard Madden, quien traiciona al resto de sus compañeros llegando a asesinar a Ajak. Pero al final de la cinta vemos a un arrepentido Ikaris volar hasta el sol dando a entender que ha puesto fin a su vida. Aunque muchos fans no tenían claro si este fue su destino definitivo conservando la esperanza de que sobreviviera y poder verlo en otras películas de Marvel.

Gemma Chan, Richard Madden y Angelina Jolie en 'Eternals' | Marvel

Ahora, uno de los guionistas de la película, Kaz Firpo, ha querido dejar claros algunos aspectos de Ikaris, en especial con su forma de vivir en la tierra. Firpo cuenta que "hay mucho arrepentimiento" y a esto añade: "Él lo siente mucho. Creo que siente la forma en la que ha vivido toda su vida en ese planeta y esa es una gran carga para él", cuenta en CBR.

Además, el guionista habla de ese momento final en el que Ikaris termina muriendo, algo que muchos fans pensaban que podía ser temporal y veríamos de regreso al personaje. Pero parece que Firpo lo tiene claro: "Es realmente un momento muy satisfactorio".

"Su sacrificio es una manera de decir, 'No puedo servir a los Eternos. Si no puedo servir a los Celestiales y no puedo estar con mi familia, entonces prefiero esta tercera opción', lo que para él, es realmente el olvido. Así que sí, está muerto", termina contando.

