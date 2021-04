La confesión de Millie Bobby Brown sobre 'Harry Potter' con la que dejarán de compararla con Emma Watson

La carrera de Millie Bobby Brown ('Stranger Things') sigue en continuo ascenso y a sus 17 años ya es toda una estrella y una gran influencia en varias causas sociales.

La joven ha llegado a ser comparada en muchas ocasiones con Emma Watson, quien también fue una estrella infantil y se lanzó al estrellato con la franquicia de 'Harry Potter'. Desde entonces, Emma ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas muy importantes relacionados con el feminismo o la educación infantil.

Además de por tener facciones similares e incluso imaginar a Brown como la Hermione de una nueva generación por parte de los fans, lo cierto es que ambas actrices también han formado parte de franquicias muy conocidas y exitosas y eso ha remodelado tanto su crecimiento como sus futuras carreras en la industria.

Además de su papel en el exitoso drama de Netflix, Millie también ha protagonizado películas como 'Enola Holmes' y 'Godzilla vs. Kong'. Pero al parecer lo que no ha hecho la ajetreada actriz aún, es ver ninguna de las películas de 'Harry Potter'. En una entrevista la actriz ha confesado: "Nunca he visto Harry Potter. Lo sé, lo sé, lo sé. Tengo muchos amigos que me miran en plan: ¿Cómo? Y yo digo: Yo que sé...".

Esta sorprendente revelación ha hecho que a los potterheads se les quiten las ganas de compararla tanto con la alumna predilecta de Hogwarts, Emma Watson. Pero la cosa no acaba ahí. Brown ha confesado también a MTV News que hay otras franquicias cinematográficas de alto nivel que tampoco sigue.

"Nunca he visto una película de Marvel y nunca he visto una película de DC. Sí, hay noticias que conozco. No es lo mío pero estoy abierta a ello, ¿sabes? No es que esté en contra. Es que nunca me he planteado, Oh, voy a poner esta película. Me gusta más 'El Diario de Noa', ya sabes, películas románticas. Ya hago cosas de esas en mi trabajo. Quiero ver cosas que sean reales".

Seguro que te interesa:

"Fue un caos": Rupert Grint revela que gastó el dinero que ganó en 'Harry Potter' en comprar una granja de alpacas