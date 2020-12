La sorprendente confesión de Hugh Grant sobre su relación con Renée Zellweger casi 20 años después de 'El diario de Bridget Jones'

Un plató de rodaje es un lugar complejo, donde se comparten largas horas de trabajo y, en ciertas ocasiones, roces y conflictos de muchos tipos. Para alguien como Hugh Grant, que ha vivido tantas experiencias en diferentes proyectos, las disputas se habrán repetido en más de una y de dos ocasiones.

El actor, sin embargo, al ser preguntado acerca de su amiga y compañera Renée Zellweger, tan solo ha podido deshacerse en halagos por ella. Ambos formaron parte de una de las películas más icónicas de la industria fílmica estadounidense. 'El diario de Bridget Jones' llegó como una comedia que cautivó al público por la complicidad de los personajes y la divertida trama. A raíz de las declaraciones de Grant, hemos sabido que ese vínculo tan poderoso no solo se ha podido dar en la ficción, sino también entre los propios actores.

"Amo a Renée, ella es una de las pocas actrices con las que nunca me he peleado", confesaba el actor en una entrevista para SiriusXM. "Nos llevamos muy bien y todavía intercambiamos largos emails. Ella en particular, al menos 70 páginas cada uno… Cosas interesantes, pero bastante difíciles de descifrar", continuaba. "Es una persona estupenda y un genio. ¿Viste su Judy Garland? Está tan bien como puede estarlo una actuación", terminaba expresando.

Precisamente, Renée ganó su segundo Óscar por esa película mencionada por Grant, 'Judy', que cautivó al público y a la crítica. Sin duda, queda claro que, a pesar de los años, ambos siguen manteniendo una muy buena relación.

