Gracias a 'Harry Potter', Daniel Radcliffe dio el salto a la fama muy joven y desde entonces hemos podido verlo en trabajos más sencillos y muy interesantes. Después de las ocho películas más recordadas del actor, quedó patente que la actuación es lo suyo pero la acción que vivió en ellas es algo que aún recuerda con añoranza.

Por esa razón, Radcliffe tiene ganas de participar en una de las sagas de acción más importante del momento, 'Fast and Furious'. La revelación se dio en el festival de Toronto, en una entrevista que el actor tuvo con MTV News para promocionar su nuevo trabajo 'Guns Akimbo':

"Desde 'Harry Potter' no he tenido oportunidad de hacer tomas de acción y acrobacias que podía hacer como el joven mago, ya que mis últimos trabajos no han sido de ese género entre otras muchas razones, por eso me gustaría hacer ese personaje".

Tras la revelación, el director de su última cinta, Jason Lei Howden, le recomendó que se afeitara la cabeza para estar como muchos de los protagonistas de la saga, a lo que Radcliffe aseguró que era una genial idea. Aun así, el actor británico tiene una curiosa petición y es que tendría que ser un papel con el cual no tuviera que conducir:

"¿Existe un papel donde no haya que conducir? Solo tengo el carnet para conducir en algunos rodajes, no me gusta y creo que se me da mal. No sería para grandes operaciones, seguro que ellos necesitan a alguien para el papeleo o para pagar impuesto, algo así ese sería mi papel".

