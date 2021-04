El comunicado de Hugh Jackman tras las acusaciones al productor Scott Rudin

Scott Rudin es un conocido productor cinematográfico estadounidense que ha trabajado en películas como 'Diamantes en bruto' o 'In and Out'.

Recientemente, el medio 'Hollywood Reporter' publicó un informe condenatorio sobre Rudin, donde se detallan innumerables denuncias de abuso en el lugar de trabajo, desde romper una consola de ordenador en la mano de un asistente hasta lanzar una patata horneada a otro.

Días más tarde, Scott emitía un comunicado que recoge el medio 'Page Six', donde este se disculpa por su presunto comportamiento.

"Se ha escrito mucho sobre mi historial de interacciones preocupantes con colegas, y lamento profundamente el dolor que mi comportamiento causó a las personas, directa o indirectamente", anunciaba.

Para finalizar, comunicaba su dimisión como productor en Broadway. "Después de un periodo de reflexión, he tomado la decisión de alejarme de la participación activa en las producciones de Broadway inmediatamente".

'The Music Man' era el próximo proyecto que Scott Rudin tenía entre manos y donde Hugh Jackman iba a ser el protagonista. Tras este revuelo, el actor también ha querido manifestarse.

"Quiero decir cuánto respeto y aplaudo a las personas que han hablado sobre su experiencia trabajando con Scott Rudin", escribió el actor en una declaración que publicaba Michael Paulson, reportero del 'New York Times', en su cuenta oficial de Twitter.

"Se necesita mucho coraje y fuerza para levantarse y declarar la verdad. Esto ha iniciado una conversación que debía haberse producido hace mucho tiempo, no solo en Broadway y la industria del entretenimiento, sino con todos los trabajadores", continuaba.

Para finalizar, Jackman afirmaba que están reconstruyendo el equipo de 'The Music Man' donde todo el mundo pueda estar seguro y ser valorado. "Actualmente estamos reconstruyendo el equipo de 'The Music Man' y aspiramos a crear un entorno que no solo sea seguro, sino que garantice que todos sean vistos, escuchados y valorados. Esto es algo que siempre ha sido muy importante para mi".

