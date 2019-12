Sebastian Stan ha sido uno de los actores regulares de Marvel tras conocerlo por primera vez en 'Capitán América: el primer vengador' como Bucky Barnes, el gran amigo de Steve Rogers (Chris Evans). Después este personaje se convertiría en Soldado de Invierno, un superhéroe muy atormentado, por los duros momentos que ha atravesado, quien sufrirá mucho hasta que se da cuenta de quién es gracias a la ayuda de Capitán América.

La mayoría del tiempo Stan ha compartido rodaje junto a Chris Evans, ya que sus personajes están conectados desde el principio. Pero, aunque pueda sonar un tanto extraño, Sebastian ha confesado que ha llegado a sentirse muy acomplejado por algunos de sus compañeros en Marvel, como con Evans y Chris Hemsworth.

Ha sido en una entrevista a la revista Men's Health, con motivo de su portada para el número de Enero/Febrero, donde se ha abierto revelando los sentamientos que tuvo y de cómo le afectó, en ese momento. Puedes ver todas sus declaraciones en el vídeo de arriba.

El actor también ha hablado sobre las declaraciones de Martin Scorsese acerca de que no considera que las películas de Marvel sean cine: "Lo único que se es que cualquier película afecta al público de un modo u otro. Sé de primera mano de muchas personas a las que las películas de Marvel les han afectado y ayudado".

Aunque la tercera fase del MCU se cerró con 'Vengadores: Endgame', pronto podremos volver a ver a Sebastian Stan como Soldado de Invierno en la nueva serie de Disney+ que protagonizará junto a Anthony Mackie, 'The Falcon and the Winter Soldier'. La serie contará con seis episodios y podremos verla a partir de otoño de 2021.

