Cómo serían los personajes de clásicos Disney si vivieran en 2017

Esta crítica a la sociedad contemporánea nos muestra la decadencia de la inocencia y las ilusiones infantiles. Parece que la tecnología ha invadido nuestras vidas hasta el punto de no importar lo que tengamos delante. No obstante, es el momento para que la magia de Disney vuelva a brillar como antaño y se adapte a los nuevos tiempos. La sociedad ha cambiado y el arte tiene que cambiar con ella. No obstante, siempre es bueno una llamada de atención como ésta para reflexionar sobre dónde estamos yendo.