"Es como un hermano para mí": las palabras de Gwyneth Paltrow sobre su ex-marido, Chris Martin

La actriz de Hollywood Gwyneth Paltrow ha querido hablar sobre su ex-marido, Chris Martin, cantante y cofundador del grupo británico 'Coldplay', y la relación que tienen ambos desde que se separaron en 2014. La pareja, que se casó en 2003, tienen dos hijos, Apple y Moses. Y, por muy extraño que pueda parecer, Gwyneth ha contado, en unas declaraciones sorprendentes, que su relación es bastante buena.

A pesar de que la relación no pasase por un buen momento durante el divorcio y tras la consecución del mismo en 2014, parece que el tiempo, y, según la propia Gwyneth, algo de ayuda profesional, han sido la cura que ambos necesitaban para continuar con sus vidas y, además, tener una relación sana. Esto dice la actriz en el programa 'The Today Show': "Es como un hermano para mí. Sabes, es parte de mi familia. Le quiero. Y estoy muy agradecida por haber tenido a mis hijos con él. Ha funcionado muy bien. Sabes, ha funcionado, eso es lo que tengo que decir".

Continuaba hablando sobre la relación que tienen ambos: "Quiero decir, es gracioso. Chris estuvo en casa ayer. Y Apple vino y ya es más alta que yo. Y entonces nos miramos, y pensamos, '¿Cómo es que esto ha pasado tan rápido?'".

Durante este año, también habló sobre su divorcio, esto dijo en el podcast 'Anna Faris Is Qualified': "Nunca quise no estar casada con el padre de mis hijos, en teoría. Pero he aprendido un montón sobre mi misma durante el proceso, más de lo que pudiera haber imaginado".

Así está ahora mismo la relación entre Gwyneth y Chris, que, para alivio de los fans, parece que todo les marcha bien, ya que ella está casada actualmente con el productor Brad Falchuk. Mientras tanto, Chris está en una relación con Dakota Johnson, de 'Cincuenta Sombras de Grey'.

