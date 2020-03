'Cómo conocí a vuestra madre' escondió un guiño a 'Up' de Pixar y no te habías dado cuenta hasta ahora

CARL Y ELLIE EN VERSIÓN TELEVISIVA

Que 'Cómo conocí a vuestra madre' ('How I met your mother' en su versión original) escondió más de un secreto en su metraje no es ninguna novedad, pero tras su final hace tres años aún tiene cosas sin desvelar. Alucina con este guiño a la adorable película de Pixar, 'Up', que pasó delante de tus narices.