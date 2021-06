Comienza el rodaje: La foto de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

El regreso de 'Sexo en Nueva York' ya es una realidad. Se trata de un reboot de la ficción que catapultó a la fama a sus cuatro protagonistas: Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) y Kim Cattrall (Samantha Jones).

La serie contó con diez exitosas temporadas y una vez que llegó a su final en televisión dieron el salto a la gran pantalla con dos películas. A lo largo de todos estos años se esperaba con gran expectación una tercera entrega pero finalmente no será así.

Sino que será una serie que estará a cargo de HBO Max y que se llamará 'And Just Like That'. Por el momento, y gracias a la propia Sarah Jessica Parker, sabemos que volverán nuestras queridísimas Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York.

La actriz ha compartido una foto del reencuentro antes del inicio del rodaje en su cuenta de Instagram: "Juntas de nuevo. Leyendo los primeros episodios de @justlikethat junto a todos los miembros del reparto".

Samantha Jones no volverá a 'Sexo en Nueva York'

Kim Cattrall, la actriz que encarnó a Samantha Jones, destapó la caja pandora y reveló la mala relación que tenía con una de sus compañeras, Sarah Jessica Parker. Por lo que ha comentado en varias ocasiones que no volverá a dar vida a Samantha.

Y es por esto mismo que se descartó hacer una tercera película de 'Sexo en Nueva York' y por lo que se cree que Cattrall no estará en 'And Just Like That', el reboot.

