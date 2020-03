Comienza en Nueva York el rodaje de 'La vida inesperada' con Javier Cámara y Raúl Arévalo

El rodaje en Nueva York de la segunda película dirigida por Jorge Torregrossa ('Fin'), que tendrá por nombre 'La vida inesperada', ha comenzado. La película se rodará en inglés y castellano entre Nueva York y Valencia a lo largo de seis semanas.

Los protagonistas de esta comedia agridulce son Javier Cámara, Raul Arévalo y Carmen Ruiz. Estos actores estará acompañadas por dos "prometedoras" actrices americanas: Tammy Blanchard ('Moneyball: Rompiendo las reglas', 'Con C mayúscula') y Sarah Sokolovic ('Cold comes the night', 'The Good wife').

La escritora Elvira Lindo firma el guión de 'La vida inesperada' que según sus propias palabras: "no es un argumento cualquiera, es una historia puramente neoyorkina, la de un muchacho que llega a esta ciudad con un sueño y, una década después, convertido ya en hombre se da cuenta de que el tiempo que concede la vida para ciertos proyectos se ha terminado".

Jorge Torregrossa asegura que la historia le atrapó inmediatamente: "Me fascinó su delicado equilibrio entre lo dulce y lo amargo: me hizo reír y me puso melancólico a partes iguales. Pero me tocó especialmente por mi propia experiencia en la ciudad: los casi diez años en los que, entre otras cosas, me formé como director".

La película narra la historia de Juanito, un actor que fue a Nueva York a triunfar. Pero los años han pasado, no ha conseguido lo que esperaba y se gana la vida trabajando en lo que puede. Un día llega a visitarle su primo, aparentemente triunfador y que tiene "todo lo que uno espera tener".

Sin embargo la convivencia va descubriendo la realidad que hay detrás de cada uno de ellos. 'La vida inesperada' es una comedia sobre cómo el azar nos abre puertas que jamás habríamos imaginado y cómo nuestro destino final depende de si nos atrevemos o no a traspasarlas.