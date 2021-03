Los locos comentarios de Ryan Reynolds mientras ve por primera vez 'Linterna Verde': "¡Oye Blake Lively sale en la película"

Todo el mundo sabe que Ryan Reynolds es 'Deadpool' pero antes de encarnar al "Mercenario Bocazas" en Marvel el actor dio vida a otro superhéroe de DC, 'Linterna Verde'. Película del año 2011 que no tuvo muy buenas críticas y que ha pasado desapercibido en la carrera interpretativa del actor.

Hace 10 años que se estrenó la cinta y, aunque no lo creas, Reynolds nunca la había visto. Así lo ha afirmado él mismo a través de Twitter donde ha protagonizado un loco hilo donde anunciaba que la iba a ver por primera vez.

El actor elegía el Día de San Patricio para verla y la víspera del estreno de 'Liga de la justicia' de Zack Snyder: "Emocionado de ver el Snyder Cut. Pero antes de su debut, y con la ayuda de una buena cantidad de #AviationGin - esta noche a las 6 pm EST haré algo que nunca he hecho: ver 'Linterna Verde'. Felix #StPatricksDay", empezaba el primer mensaje de Ryan, quien aprovechaba para hacer publicidad de su Ginebra.

A raíz de este comentario el actor ha ido detallando punto por punto sus sensaciones durante el visionado de la cinta, siempre con el tono irónico que le caracteriza: "Aparentemente, es la única película de mierda que existe que no se transmite en ningún lado", dice sobre el hecho que no esté disponible en ninguna plataforma.

Después pedía a Zack Snyder directamente un snyder cut: "Demasiado pronto para pedir un #SnyderCut de este hijo de puta?".

"Solo leo mis partes del guión, por lo que es realmente emocionante para mí verlo", dice a la vez que descubre las partes de la película que él no protagonizó.

Para continuar riéndose de él mismo: "Este protagonista parece imprudente pero agradable".

"Oh chico. Secuencia trágica de flashback de la infancia en la que muere a un padre amado. Diseñado para inculcar un nivel de profundidad y empatía por nuestro héroe. Disney perfeccionó este movimiento", comenta sobre uno de los momentos más melancólicos.

Pero uno de los momentos más graciosos es cuando dice que Blake Lively, su mujer, sale en el filme: "Oye @BlakeLively está en esta película!!". "Esto no fue un mal presagio para mi vida como padre", escribe junto a una foto de los dos en la cinta.

"Tal vez sea el Aviation Gin el que habla, pero #LinternaVerde ¡No había nada que temer! Cientos de increíbles miembros del equipo y del elenco hicieron un trabajo increíble, y aunque no es perfecta, no es una tragedia. La próxima vez no esperaré una década para verla", termina diciendo.

Por último, Zac Snyder ha querido contestarle diciéndole: "Oye tal vez algún día traiga algo de bourbon Hand on Stone y hagamos una función doble".

