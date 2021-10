El comentario de Sharon Stone sobre el físico de Jonah Hill después de que el actor pidiera que nadie lo hiciera

La estrella de 'Infiltrados en casa' y 'Moneyball', Jonah Hill, ha sido juzgado por su peso y aspecto físico durante la mayor parte de su vida, y aunque ahora haya logrado perder alrededor de unos 20 kilos, el actor sigue luchando contra sus inseguridades corporales.

Por ello, Jonah ha pedido a sus seguidores en Instagram que dejen de hacer comentarios sobre su cuerpo, ya sean buenos o malos. "Sé que tenéis buenas intenciones pero os pido amablemente que no hagáis comentarios sobre mi cuerpo", escribía junto a un corazón rojo. Jonah seguía con: "Bueno o malo, quiero hacer saber educadamente que no ayuda y no sienta bien. Mucho respeto".

El actor que lleva gran parte de su vida con problemas de autoestima por su aspecto físico, y ha sufrido varios ataques y críticas del público que solo ha conseguido agravar la situación. Es más, cuando rodaba uno de sus exitosos proyectos, 'War Dogs', tuvo que ponerse unos cuantos kilos más para interpretar a su personaje, algo que solo incrementaba los comentarios desagradables.

Por lo tanto, Jonah todavía se está curando de la vergüenza corporal que ha sentido durante años, y por eso, ha pedido educadamente, que el público deje de comentar sobre su cuerpo. Sin embargo, este año, el actor se ha sincerado mucho con sus fans y sus amigos, sobre su salud física y mental, en las redes sociales.

"Creo que nunca me quité la camiseta en una piscina hasta los 30 años, incluso delante de mi familia y amigos… Probablemente habría ocurrido antes si mis inseguridades infantes no se hubieran visto exacerbadas por años de burlas públicas sobre mi cuerpo por parte de la prensa y los entrevistadores", escribía la estrella en una publicación y continuaba: "Tengo 37 años y por fin me quiero y me acepto".

¿No le ha quedado claro a Sharon Stone?

Parece que la actriz veterana, Sharon Stone, no ha entendido el concepto, por muy claro que haya sido, de la última publicación de Jonah Hill. Después de que el actor pidiera amablemente que no hicieran comentarios sobre su cuerpo, buenos o malos, Sharon ha comentado: "¿Puedo decir que te ves bien porque es lo que haces?", con un emoticono de fuego.

Evidentemente, muchos de los fans han saltado a defenderle, porque parece imposible no haber entendido el deseo de Jonah. La actriz de "Instinto básico" ha recibido comentarios como: "lee" y "Literalmente acaba de decir que no, Sharon Stone. Caramba".

"Sería increíble si pudieras borrar este comentario y aprender a leer", ha publicado otro seguidor.

Sin embargo, una persona ha señalado que la actriz no estaba haciendo un comentario sobre su cuerpo como tal, sino que sólo ha dicho que se le ve bien. Pero, aún así, parece que Stone no ha podido evitar hacer un cumplido no deseado, ¡No era tan difícil Sharon!

