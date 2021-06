El comentario en la sensual foto de Zoe Kravitz que parece desvelar la identidad de su nuevo novio

La actriz Zoe Kravitz, de 32 años, ha hecho gala de su belleza en su última publicación en su cuenta de Instagram.Kravitz ha publicado una fotografía de lo más sensual en la que aparece mirando a la cámara con un rostro serio. Lo cierto es que no cualquiera sabe posar de esa forma y que encima resulte atractivo.

Pero lo que más nos ha llamado la atención no ha sido la fotografía en sí, sino uno de los miles de comentarios que la actriz ha recibido. El actor Emilio Vitolo, un empresario dueño de uno de los restaurantes más solicitados de Nueva York y ex pareja de la actriz Katie Holmes, podría ser la nueva ilusión de Zoe.

Vitolo, quien protagonizará la próxima película 'The Birthday Cake', ha comentado la fotografía de la actriz con un conjunto de emoticonos de llamas de fuego que ha hecho saltar las alarmas de todo el mundo y es que cada día son más los rumores sobre una posible relación entre ambos.

Recientemente, tal y como recoge el medio 'Daily Mail', Emilio fue visto en compañía de Zoe Kravitz el pasado mes de mayo en Nueva York. Ambos fueron vistos saliendo juntos de uno de los restaurantes del padre de Vitolo. Parecían de lo más felices y contentos. Las imágenes puedes verlas aquí.

Esto se produjo pocas semanas después de que Emilio terminase su relación con la estrella de Hollywood Katie Holmes.

¿Es el ex de Katie Holmes su nuevo interés amoroso?

Vitolo y Holmes hicieron oficial su romance el pasado mes de septiembre cuando se les fotografió por primera paseando juntos de la mano por Nueva York. Unas imágenes que confirmaban los rumores que durante semanas aseguraban que la actriz y el dueño de varios restaurantes estaban enamorados. Especialmente ella, que lo que más valoraba de esa relación era que él no perteneciera al círculo de estrellas de cine que acostumbra a frecuentar y que tantos disgustos le ha dado en el pasado. Recordemos que Katie es la ex mujer de Tom Cruise y su separación no fue nada fácil.

Ocho meses después, la pareja decidió poner fin a su amor. Así lo confirmó un representante de la actriz a 'Us Weekly' asegurando que la separación ha sido "de mutuo acuerdo y de manera totalmente amistosa".

Por su parte, Zoe Kravitz se divorció de su marido Karl Glusman a principios de este año después de tres años de relación y dos de matrimonio. A falta de más detalles, parece ser que, como Vitolo y Holmes, fue una separación amistosa.

Todavía sin confirmar la relación entre Kravitz y Emilio, lo cierto es que ambos están solteros y nos encajaría perfectamente que estuviesen comenzando una historia de amor juntos.

