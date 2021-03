De un tiempo a esta parte la familia formada por Alec Baldwin y su mujer, Hilaria, ha estado envuelta en varias polémicas. Primero respecto a los "orígenes españoles" de su esposa y, recientemente, sobre el sexto hijo que ha tenido la pareja quien ha nacido solo cinco meses después de llegar al mundo su hijo Eduardo.

Ahora el actor se ha visto de nuevo en el foco de la polémica tras hacer un comentario sobre Gillian Anderson en la pasada gala de los Globos de Oro. La actriz ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto por su papel de Margaret Thatcher en 'The Crown'.

En el momento del discurso de agradecimientos de Gillian a muchos les extrañó el acento estadounidense de la actriz, ya que pensaban que era británica.

Tras ver esta confusión Alec comentó en Twitter: "¿Cambiar de acentos? Eso suena... fascinante", haciendo referencia así a la polémica del acento fluctuante de su mujer.

Muchos han sido los usuarios de la red social que han empezado a mandarle mensajes a Baldwin al ver su publicación, algunos de ellos aclarándole el motivo del acento de Gillian, quien nació en Estados Unidos: "La diferencia es que Gillian vivió en Londres durante su infancia y vive allí, así que desarrolló un acento. Ella nunca ha negado su americanismo. Gran admirador tuyo, pero esta es una toma terrible", rezaba uno de ellos.

Esta nueva controversia ha provocado que el actor no aguante más y haya decidido abandonar Twitter: "Desactivado mi Twitter hoy. Entonces... adelante con Instagram. Y gracias", escribe junto a un vídeo que ha publicado en Instagram mientras conducía.

"Ya no se puede hacer ninguna ironía en Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy tenso, es un lugar estresado y un sitio desagradable en este momento", empieza diciendo en el vídeo.

"La persona a la que me refería es alguien de quien soy un gran admirador... y ese comentario tenía la intención de ilustrar el punto de que las expresiones multiculturales de cualquier persona... esto es un asunto personal", comentan sin mencionar a Gillian Anderson.

Para después explicar por qué ha tomado esta decisión: "El problema con Twitter es que hay muchos haters. Son un tercio de publicaciones interesantes... un tercio de tonterías tediosas y pueriles, y luego es un tercio de odio abyecto, maldad y desagrado".

Por último termina hablando sobre su paternidad pasados los 60 años: "Lo bueno de ser un padre mayor es que el trabajo es menos importante para mí ahora, realmente no necesito trabajar demasiado ahora. He trabajado mucho... he tratado de equilibrar eso mucho con mi esposa y mis hijos. Amo a mis hijos más de lo que podría expresar con palabras", concluye.

Seguro que te interesa:

La reacción de Alec Baldwin tras las acusaciones a su mujer Hilaria de haber fingido sus raíces españolas