Colin Hanks comparte la historia más inspiradora sobre Luke Perry y ahora todo Hollywood quiere globos

Colin Hanks, hijo de Tom Hanks, ha querido rendir su propio homenaje a Luke Perry tras su trágica muerte al sufrir un infarto cerebral. El actor lo ha hecho contando una emotiva historia de cómo le conoció y la admiración que tenía por él.

"Solo le vi una vez pero la historia es demasiado buena como para no contarla dada la triste noticia de hoy. Mi mujer y yo estábamos en un avión volviendo de Mexico. Un par de filas delante de nosotros estaban dos hermanos, niños pequeños, que no paraban de pegarse el uno al otro. Sus pobres padres no podían hacerlos parar de llorar y gritar. Si eres padre lo entenderás. Hay veces que no puedes hacer nada.

Fue así durante casi dos horas. Y entonces, cuando quedaban 10 minutos para aterrizar, empezó a empeorar mucho. Y de la nada, un hombre aparece desde la primera clase. Con gorro, barba y gafas de sol, inflando un globo. Lo ata y se lo da como si estuviera dando una espada a un rey. De rodillas y con la cabeza gacha y los brazos arriba. Los niños se calmaron en milisegundos. Un poco más y todo el avión rompe en aplausos. 15 minutos más y probablemente hubiera empezado la Tercera Guerra Mundial, pero aterrizamos antes de que pasara.

Nos bajamos del avión, y estamos esperando en la cola de aduanas. Finalmente puedo echar un buen vistazo al tipo y le digo a mi mujer: 'Hostia puta. Creo que el hombre/héroe del globo es Luke Perry'. En un golpe de suerte acabamos uno al lado del otro. Y de repente se gira hacia mí y me dice palabras muy amables sobre 'Fargo', lo que me explotó un poco la cabeza. Empiezo a decir alabanzas sobre el tiempo que le he admirado y sobre la estrategia del globo. 'Es una estrategia de profesional! Eso no se enseña!' Le digo. Y me cuenta que siempre vuela con un par de globos por esa misma razón, para dárselos a niños gritando. No sé si es verdad, pero no tengo ninguna razón para creer lo contrario. El tipo parecía un verdadero caballero. Se ha ido demasiado pronto, maldita sea.

Por cierto, no pienso volver a viajar sin algunos globos de sobra".

Su emotiva carta ha tenido miles de reacciones de fans asegurando que les ha hecho llorar, y también de muchos actores y actrices a los que les ha encantado la anécdota como Rita Wilson, Busy Philipps o Sophia Bush. El más destacado ha sido el de Elizabeth Banks, que ha asegurado que también se apunta a la idea de Perry de llevar globos en su honor.

· · ·

